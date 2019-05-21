Survivor'a yeniden katılacak olan yarışmacılar kimler?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da heyecan devam ederken, ilerleyen günlerde Survivor'a eski yarışmacıların yeniden katılacağı açıklandı. Dominik Adası'na gelecek olan yarışmacılar, dört günlüğüne Survivor'da büyük ödül için yeniden yarışacak. Peki, Survivor'a yeniden katılacak olan eski yarışmacılar kimler oldu? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile yayın yapan Survivor 2019'da finale doğru büyük mücadele devam ederken, Acun Ilıcalı ada konseyinde sürpriz bir açıklama yaptı. Ilıcalı, Survivor'da daha önce Survivor'da yarışan eski yarışmacıların 4 günlüğüne yeniden Dominik'e geleceğini ve burada ödül için mücadele vereceklerini duyurdu. Survivor'da adaya gelecek olan yarışmacılar belli oldu. Peki, hangi eski yarışmacılar yeniden Survivor'a gelecek? İşte, Survivor'da yeniden yarışacak olan eski yarışmacılar...
SURVİVOR'A YENİDEN KATILACAK OLAN YARIŞMACILAR
İşte, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2019'a yeniden gidecek olan o isimler;
Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken.
Yeniden Dominik Adası'na gidecek olan yarışmacılar, ödül için mücadele edecek. Yarışmacılar eski ve yeni takım olarak ikiye ayrılacak. Survivor'daki ödülün ne olacağı ise merak konusu.
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