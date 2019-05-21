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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Survivor'a yeniden katılacak olan yarışmacılar kimler?

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Survivor'a yeniden katılacak olan yarışmacılar kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da heyecan devam ederken, ilerleyen günlerde Survivor'a eski yarışmacıların yeniden katılacağı açıklandı. Dominik Adası'na gelecek olan yarışmacılar, dört günlüğüne Survivor'da büyük ödül için yeniden yarışacak. Peki, Survivor'a yeniden katılacak olan eski yarışmacılar kimler oldu? İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...

Türkiye-Yunanistan formatı ile yayın yapan Survivor 2019'da finale doğru büyük mücadele devam ederken, Acun Ilıcalı ada konseyinde sürpriz bir açıklama yaptı. Ilıcalı, Survivor'da daha önce Survivor'da yarışan eski yarışmacıların 4 günlüğüne yeniden Dominik'e geleceğini ve burada ödül için mücadele vereceklerini duyurdu. Survivor'da adaya gelecek olan yarışmacılar belli oldu. Peki, hangi eski yarışmacılar yeniden Survivor'a gelecek? İşte, Survivor'da yeniden yarışacak olan eski yarışmacılar...

SURVİVOR'A YENİDEN KATILACAK OLAN YARIŞMACILAR

İşte, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2019'a yeniden gidecek olan o isimler;

Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken.

Yeniden Dominik Adası'na gidecek olan yarışmacılar, ödül için mücadele edecek. Yarışmacılar eski ve yeni takım olarak ikiye ayrılacak. Survivor'daki ödülün ne olacağı ise merak konusu.

 

 

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