Survivor'a katılan Berna Canbeldek kimdir? Berna Canbeldek kaç yaşında?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Berna Canbeldek oldu. Sakatlık problemi nedeniyle adadan ayrılan Ecem'in yerine yarışmaya dahil olacak olan Berna Canbeldek'in kim olduğu merak konusu oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor'a dahil ettiğini Instagram'dan duyurduğu Berna Canbeldek hakkında merak edilenler...

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performası ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.