Survivor'a katılacak olan 4 yeni isim belli oldu! Acun Ilıcalı sosyal medyadan açıkladı

Survivor 2018'e dahil olacak olan 4 yeni yarışmacının isimleri belli oldu. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor 2018'de ilerleyen günlerde hem ünlüler hem gönüllüler takımına 2'şer isim dahil olacak" demişti. Acun Ilıcalı resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Survivor'a katılacak olan 4 yeni ismin kimliklerini paylaştı. İşte Survivor'a dahil olan o isimler.

ACUN ILICALI İNSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU!

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SURVIVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:

All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen.

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun.

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