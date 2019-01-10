Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?
Hakan Kanık, Survivor Türkiye-Yunanistan'ta yarışacağı kesinleşen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Hakan Kanık, bu yarışmanın da en hırslı ve başarılı isimlerinden biriydi. Peki, Survivor 2019 performansı merakla beklenen Hakan Kanık kimdir?
Survivor 2019’un ilk yarışmacısı tanıdık bir isim oldu. MasterChef Türkiye ile adını duyuran Hakan Kanık bu kez Dominik'te mücadele edecek. Survivor Türkjiye- Yunanistan’ın ilk yarışmacısını instagram hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Hakan Hakın’ın fotoğrafını şu cümlelerle paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum' Bu gelişme ardından Hakan Kanık’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hakan Kanık kimdir?
İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komidir.
MasterChef Türkiye’nin hırslı isimlerinden Hakan Kanık, Survivor 2019 aday tanıtım videosunda şu açıklamayı yapmıştı:
"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle