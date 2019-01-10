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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?

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Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacısı Hakan Kanık kimdir?

Hakan Kanık, Survivor Türkiye-Yunanistan'ta yarışacağı kesinleşen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan Hakan Kanık, bu yarışmanın da en hırslı ve başarılı isimlerinden biriydi. Peki, Survivor 2019 performansı merakla beklenen Hakan Kanık kimdir?

Survivor 2019’un ilk yarışmacısı tanıdık bir isim oldu. MasterChef Türkiye ile adını duyuran Hakan Kanık bu kez Dominik'te mücadele edecek. Survivor Türkjiye- Yunanistan’ın ilk yarışmacısını instagram hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Hakan Hakın’ın fotoğrafını şu cümlelerle paylaştı: 'Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacısı belli oldu. MasterChef Türkiye'den tanıdığınız Hakan Kanık, kendisine başarılar diyorum' Bu gelişme ardından Hakan Kanık’ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hakan Kanık kimdir?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladı, ardından Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanı’ın asıl mesleği ise komidir.

MasterChef Türkiye’nin hırslı isimlerinden Hakan Kanık, Survivor 2019 aday tanıtım videosunda şu açıklamayı yapmıştı:
"Sevdiklerimizden ayrı kalacağız, ailemizden uzak kalacağız. Ama adada ben illaki bir şeyle bulurum ve takımımı doyururum. Survivor'un parkurları çok uzun ve engebeli, acayip özellik gerektiren parkurlar. Ama ben burada yaşımın verdiği avantajla, atiklikle bütün parkurların üstesinden geleceğimi biliyorum. Asıl soru kimin beni yeneceği değil, kimin beni durdurabileceğidir."

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacısı Hakan Kanık kimdir

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