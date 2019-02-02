Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitra Vamvakousi kimdir?
Survivor Yunanistan yarışmacılarından biri de Dimitra Vamvakousi oldu. Takımındaki diğer isimler gibi bir hayli iddialı olan Dimitra Vamvakousi, tanıtım videosundaki ‘Türk takımı beni kolay yem zannedebilir ama parkurda onları çok terleteceğim.’ Sözleriyle dikkat çekti. Peki, Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitra Vamvakousi kimdir?
24 yaşında olan Dimitra Vamvakousi, TFAFA (Atina Jimnastik Akademisi) mezun oldu. Geçmişte bir şampiyon iken, scuba dalışına katıldı. Kendisini iyi bir çocuk ve olumlu bir insan olarak nitelendiriyor. Sporda güç ve kuvvete inanıyor. Dimitra Vamvakousse, Survivor unvanının çok zor koşullarda hayatta kalmayı öğrendiği için kendisine mükemmel bir şekilde uyduğunu söylüyor.
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