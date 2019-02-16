Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir? Survivor 2019 yarışmacıları

Dominik'te kıyasıya mücadelelerin sürdüğü Survivor 2019'da heyecan kaldığı yerden devam ederken, Türkiye - Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen yarışmada yer alan isimlerin hayat hikayeleri ve özel yaşamalarında neler yaptıkları seyirciler tarafından merak ediliyor. İşte, 'Survivor-Türkiye Yunanistan yarışmacıları kimler?' sorusunun yanıtı...

TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alan isimler şunlar; Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal. Yarışmanın kadrosunda yer alan Kader Karakaya ise geçtiğimiz hafta elendi.

YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI

AFRODİTİ SKAFİDA'NIN BİYOGRAFİSİ

Atina'da yaşamını sürdüren Afroditi Skafida, 36 yaşında. Daha önce iki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan ve sırık atlamada birçok madalyası bulunan Afroditi Skafida, profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlayan Afroditi Skafida, yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamayacağını düşünüyor.

DİMİTRA TSAGANOU'NUN BİYOGRAFİSİ

Yarışmaya Lamia’dan gelen Dimitra Tsaganou, 27 yaşında. Fizik tedavi bölümünden mezun olduktan sonra farklı bir yaşamı seçen Dimitra Tsaganou, maçlarında hakemlik yapıyor. Dimitra Tsaganou, güçlü karakteri ve hırsının Survivor'da kalmasını sağlayacağına inanıyor.

DİMİTRA VAMVAKOUSİ'NİN BİYOGRAFİSİ

24 yaşındaki Dimitra Vamvakousi, Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Boş zamanlarında dalış yapmayı seven ve ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapan Dimitra Vamvakousi, modelliğe yeni başlamış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.

DİMİTRİS MARGARİTİS'İN BİYOGRAFİSİ

45 yaşındaki Dimitris Margaritis, Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir kız çocuğu babası olan Dimitris Margaritis, Atina’nın en büyük hapishanesinde bekçi olarak çalışıyor. Takma adı ise Rambo. Kendisi bir dekatlon atleti ve askeri görevini Yunan Özel Kuvvetleri'nde yapmış.

Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir İşte Survivor 2019 Yunanistan takımı

IOULİETA KİTRİNOU'NUN BİYOGRAFİSİ

Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu İoulieta Kitrinou, 26 yaşında. Sakız adasında yaşamını sürdürüyor. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşayan ve Türkçe bilen İoulieta Kitrinou, bu durumun kendisini için büyük avantaj olduğunu düşünüyor. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.

Survivor Yunanistan yarışmacıları kimdir İşte Survivor 2019 Yunanistan takımı

KYRİAKOS PELEKANOS'UN BİYOGRAFİSİ

Kyriakos Pelekanos 39 yaşında, Kıbrıs’ta yaşamını sürdürüyor. Gençler Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu. Evli ve 22 aylık bir kız çocuğu babası olan Kyriakos Pelekanos, birçok televizyon programına katılmış. Adil ve savaşçı bir kişiliğe sahip.;

NADİA MAVROUDEA'NIN BİYOGRAFİSİ

Nadia Mavroudea 27 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Personal trainer olarak çalışıyor; çünkü atletizm her zaman onun günlük hayatında var olmuş. Karate ve CrossFit dalında birçok ulusal turnuvada madalyalar almış. Şu an evli ve 3 yaşında bir kız coçuğu var. Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor.

NİKOS KOSMAS'IN BİYOGRAFİSİ

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!

PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS'İN BİYOGRAFİSİ

Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.

RİA KOLOVOU'NUN BİYOGRAFİSİ

Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.

SPYROS GOURDOUPIS'İN BİYOGRAFİSİ

Spyros Gourdoupis veya kendisinin deyimiyle Dr. Pips, 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını düşünüyor.

TONY STAVRATİS'İN BİYOGRAFİSİ

Tony Stavratis 34 yaşında ve Salamina adasından geliyor. Eski bir dövüş sanatları atleti ve şu an Yunanlı VİP kişiliklere can kurtaranlık yapıyor. Şu ana kadar yaptığı en zor iş Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapması. Sahip olduğu tutku ve esnekliği ile Yunan takımına birçok ödül kazandıracağına ve Survivor birincisi olacağına inanıyor.