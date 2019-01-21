Survivor Youtube sunucusu Laura Narjes kimdir?
2019 Türkiye - Yunanistan Survivor yarışmasında, model Itır Esen‘le birlikte Survivor Youtube kanalında sunuculuk yapacak olan Laura Narjes, birçok izleyici tarafından merak edilmeye başladı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Laura Narjes'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Youtube sunucusu Laura Narjes kimdir?
Laura Narjes, 8 Ağustos 1990 yılında Almanya‘nın Medlen kentine dünyaya geldi. Babası Alman, annesi Yunan vatandaşıdır. Amerikan yapımı olanve Yunanistan’da yayınlanan 'So You Think You Can Dance' yarışmasına katıldı.
ANT1 MediaLab’da gazetecilik okudu ve ardından mezun olduğu Yunanistan Medditeranean College’da İş-Pazarlama çalışmalarına devam etti.
Yunanistan’ın MAD TV, ET1 kanallarında çalıştı.
Ülkesi Yunanistan’da 2011 Eurovision sunuculuğunu yaptı. Flatmates isimli bir dizide rol aldı. Birçok televizyon programında sunucu olarak görev yaptı.
2017 yılında Yunanistan Survivor'ına katıldı. 54. bölümde elendi.
Acun Ilıcalı’nın Yunanistan’da yapımcılığını üstlendiği O Ses yarışmasının Yunanistan versiyonu olan "The Voice of Greece’in” sahne arkasında görev aldı.
2019 Türkiye - Yunanistan Survivor yarışmasında, model Itır Esen‘le birlikte Survivor Youtube kanalında sunuculuk yapacak.
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