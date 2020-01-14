Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 için tarih belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 için detaylar belli olmaya başladı. Ekranların sevilen programının yeni sezon yarışmacıları ve tarihi geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından paylaşıldı. Geçen sezon Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak. İşte, Survivor'un yeni sezon tarihi ve bazı ipuçları...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Eser Yenenler Show'un özel bölümüne katılan Acun Ilıcalı, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

Öte yandan Acun Ilıcalı, daha önce ‘Survivor'ın ilk şampiyonu Uğur Pektaş'ın yüzde 90 ihtimalle, 2020 kadrosunda yer alacağını söylemişti.