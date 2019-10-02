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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.10.2019 - 20:21, Son Güncelleme:

Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 formatı belli mi?

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Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 formatı belli mi?

Uzun sezondur devam eden Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yeni konsepti ve farklı yarışmacıları ile hazırlıklarını devam ettiren yarışma programı bu sezon da zorlu anlara sahne olacak. Televizyonlarda dizi ve yarışma sezonunun başlaması ile birlikte, Survivor hayranları, merakla beklenen Survivor 2020'nin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için izleyenlerin bekleyişi başladı. Geçmiş yıllarda ünlüler gönüllüler, Survivor Türkiye Yunanistan konseptleri ile yayınlanan yarışmanın bu sezonunda da yine ilginç anlar ekranlara yansıyacak. Peki, Survivor 2020 formatı belli mi? İşte, Survivor 2020 sezonu hakkında detaylar.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Survivor yeni sezonunun başlayacağı tarihle alakalı Acun Ilıcalı ya da TV8 ekranından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene Survivor 2019 2 Şubat tarihinde macerasına başlamıştı. Bu yıl da Survivor 2020'nin Şubat ayında başlaması bekleniyor. Surivor'un yeni formatı ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak yeni sezonun ünüler gönüllüler formatında olması bekleniyor. 

GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?

Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.

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