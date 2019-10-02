Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 formatı belli mi?
Uzun sezondur devam eden Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yeni konsepti ve farklı yarışmacıları ile hazırlıklarını devam ettiren yarışma programı bu sezon da zorlu anlara sahne olacak. Televizyonlarda dizi ve yarışma sezonunun başlaması ile birlikte, Survivor hayranları, merakla beklenen Survivor 2020'nin başlayacağı tarihle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor için izleyenlerin bekleyişi başladı. Geçmiş yıllarda ünlüler gönüllüler, Survivor Türkiye Yunanistan konseptleri ile yayınlanan yarışmanın bu sezonunda da yine ilginç anlar ekranlara yansıyacak. Peki, Survivor 2020 formatı belli mi? İşte, Survivor 2020 sezonu hakkında detaylar.
Survivor yeni sezonunun başlayacağı tarihle alakalı Acun Ilıcalı ya da TV8 ekranından herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçen sene Survivor 2019 2 Şubat tarihinde macerasına başlamıştı. Bu yıl da Survivor 2020'nin Şubat ayında başlaması bekleniyor. Surivor'un yeni formatı ile ilgili de herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak yeni sezonun ünüler gönüllüler formatında olması bekleniyor.
GEÇEN SEZON KİM BİRİNCİ OLDU?
Heyecanlı anların yaşandığı Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçen sezonunda Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Yapılan oylama sonucu Yusuf en çok oyu alarak Survivor şampiyonu ilan edildi.
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