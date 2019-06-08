Survivor yeni bölümü bugün yok mu? TV8 yayın akışı soru işareti bıraktı
TV8’in yayın akışında Survivor eksikliği dikkat çekti. Yarışmanın 8 Haziran tarihli yayın akışında Survivor’ın yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi vardı. Peki, Survivor neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Survivor Türkiye- Yunanistan’ın yeni bölümü yerine 'Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi' yer alıyor. TV8 yayın akışı içerisinde Survivor yeni bölümü görmeyen seyirciler de bunun nedenini merak etmeye başladı. Peki, Survivor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Survivor Türkiye- Yunanistan yeni bölüm fragmanıyla tarih bilgisi geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yaşanacaklara dair ipuçları veren fragmana göre, Survivor’ın 91. Bölümü 9 Haziran Pazar günü yayınlanacak.
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