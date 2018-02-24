Survivor yeni bölüm fragmanında Türkiye-Romanya mücadelesi

Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta açıkladığı yarışmacıları Survivor'a dahil etti. Gönüllüler takımı sakatlıklar ve sağlık problemleri nedeniyle beklenmeyen şekilde eksilirken, bir de dokunulmazlık oyununu kaybettiler ve bir arkadaşları elenerek yarışmaya veda etti. Bu durumun ardından bir anda 3 kişi eksilen Survivor gönüllüler takımına iki yeni isim dahil edildi. Bunlar Emre ve İpek oldu.

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 3'lük skorla kazanarak geri döndü. Gönüllüler takımında ise tartışmalar yaşanırken, Cumali, Anıl ve Ramazan üçlüsü arasındaki tartışma giderek alevleniyor. Cumali sürekli üzerine gelindiğinden şikayet ederken, Anıl ve Ramazan'da hiç bir şey yapmadıklarını iddia ediyorlar.

Cumali'nin Ramazan'a 'derdin varsa ormana gel' demesi ise adada büyük gerginliğe sebep olurken şimdilik sular durulmuş gibi gözüküyor.

Survivor'ın bu akşamki fragmanında ise Acun Ilıcalı sürpriz bir açıklama yaparak iki takım içinde hırs ve heyecanı arttıracak bir ödül ortaya koydu. Bu akşamki yarışmayı kazanan takım Romanya Survivor'ları ile karşı karşıya gelecek.