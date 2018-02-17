Survivor yeni bölüm fragmanında Turabi gönüllülere bu benzetmeyi yaptı..

Gönülüller takımı bir ödül oyunundan daha kaybederek ayrıldı. 7-5 önde oldukları seriyi arka arkaya kaybettikleri oyunlarda yitiren gönüllüler takımı 10'a 7'lik skorla ödül oyununu kaybetti.

Hakan'ın sakatlığı ile duran oyun iki takım oyuncularının da konsantresini bozdu. Hakan Hatipoğlu tedavi için hastaneye kaldırılırken, oyun devam etti.

Gönüllüler takımında hem açlık hem de yorgunluk yavaş yavaş kendini gösterirken adada bu duruma nasıl çare bulacaklarını konuşan takım oyuncuları yeniden ayağa kalkmak istiyorlar. Bu akşam oynanacak ödül oyununu kazanmak isteyen gönüllüler takımı geçtiğimiz mücadelelerden daha istekli olarak sahaya çıkıyor.

Ünlüler takımında ise kazanılan ödüllerin ardından keyifler yerinde. Ada da şuana kadar bir gerginlik yaşamayan ünlüler takımı oyuncuları daha çok bir birlerini tanıma adına konuşmalar yapıyorlar. Tecrübeli yarışmacıların bir çoğu bir birini önceki yarışmalardan tanıyor olasalar da farklı dönemlerde oynayan yarışmacıların çok olması yeni arkadaşların doğmasına sebep oluyor.

Survivor'da bu akşam gene bir ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu öncesinde ekranlara gelen fragmanda ise dikkat çeken anlar yaşanıyor. En önemli özelliklerden biri de parkurun bu akşam oldukça zorlu olması. İşte Survivor 6. bölüm fragmanında meydana gelen olaylar