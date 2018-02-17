Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Survivor yeni bölüm fragmanında Turabi gönüllülere bu benzetmeyi yaptı..

Survivor yeni bölüm fragmanında Turabi gönüllülere bu benzetmeyi yaptı..

Survivor'da dün akşam yapılan ödül oyununda Hakan'ın sakatlanması iki takım oyuncularını da korkuturken, ciddi bir durumunun olmaması gönüllere su serpti. Parkurda iyi gittiği yarışın ardından beklenmedik şekilde sakatlanan Hakan Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı. Survivor'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte bu akşam Survivor'da yaşananlar

Hürriyet Haber
17.02.2018 - 09:20 | Son Güncelleme :

Gönülüller takımı bir ödül oyunundan daha kaybederek ayrıldı. 7-5 önde oldukları seriyi arka arkaya kaybettikleri oyunlarda yitiren gönüllüler takımı 10'a 7'lik skorla ödül oyununu kaybetti. 

Hakan'ın sakatlığı ile duran oyun iki takım oyuncularının da konsantresini bozdu. Hakan Hatipoğlu tedavi için hastaneye kaldırılırken, oyun devam etti. 

Gönüllüler takımında hem açlık hem de yorgunluk yavaş yavaş kendini gösterirken adada bu duruma nasıl çare bulacaklarını konuşan takım oyuncuları yeniden ayağa kalkmak istiyorlar. Bu akşam oynanacak ödül oyununu kazanmak isteyen gönüllüler takımı geçtiğimiz mücadelelerden daha istekli olarak sahaya çıkıyor. 

Ünlüler takımında ise kazanılan ödüllerin ardından keyifler yerinde. Ada da şuana kadar bir gerginlik yaşamayan ünlüler takımı oyuncuları daha çok bir birlerini tanıma adına konuşmalar yapıyorlar. Tecrübeli yarışmacıların bir çoğu bir birini önceki yarışmalardan tanıyor olasalar da farklı dönemlerde oynayan yarışmacıların çok olması yeni arkadaşların doğmasına sebep oluyor. 

Survivor'da bu akşam gene bir ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu öncesinde ekranlara gelen fragmanda ise dikkat çeken anlar yaşanıyor. En önemli özelliklerden biri de parkurun bu akşam oldukça zorlu olması. İşte Survivor 6. bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

 

Etiketler: survivor , survivor fragman , turabi , hakan hatipoğlu , sakatlık , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri