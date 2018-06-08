Survivor yeni bölüm fragmanında Turabi acı içinde kendini yere bıraktı
Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında üzücü görüntüler ekranlara geldi. Parkurda rakibiyle yarış içinde olan Turabi, omzunun üzerine oldukça dengesiz düşerek sakatlandı. Yeni bölümün özetinde de bu görüntülere yer verildi. Peki Survivor'da bu akşam başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanında ekranlara gelen detaylar
Ekranların herkes tarafından soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler takımı son ana kadar yarıştılar. Oldukça keyifli bir ödül için karşılaşan yarışmacılar parkurda zorlu dakikalar yaşadı. Peki, Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı ödülü açıkladığı an da iki takım yarışmacıları da mutluluktan adeta coştu. Ödül Santo Domingo'ya yolculuktu. Yarışmayı kazanan takım farklı bir skorla ünlüler takımı oldu ve ünlüler takımı Santo Domingo'ya doğru yola çıktı. Güzel bir otelde kalan yarışmacılar, güzelce süslendi püslendi ve takımca dolaşmaya çıktılar. Daha sonrasında ise güzel bir restoranda yemek yiyen yarışmacılar, otel odasında rahat yataklarda yattılar.
TURABİ KÖTÜ SAKATLADI
Yarışmanın bu akşamki bölümünde Turabi'nin sakatlığı özet görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile ciddi gözüküyor. Bir hayli yüksek mesafeden atlamak isterken önce engele ayağı takılan Turabi, ardından dengesini kaybedip omzunun üzerine düşüyor..
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