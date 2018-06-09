Survivor yeni bölüm fragmanında şok.. Sema yarışmayı bıraktı!
Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında şaşırtan görüntüler ekranlara geldi. Sema yarışmanın bir bölümünde rampadan havuza atlanan kısmında bunu yapamayacağını söyleyip yarışı yarıda bıraktı. Bu kararın ardından Acun Ilıcalı'da duruma tepki gösterdi. Peki Survivor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi ekranlara gelen kısa özet
Survivor yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu sahne alacak. İki takım açısından da önemi büyük olan dokunulmazlık oyununda yaşananlar ise hayli ilgi çekici gelişmelere sahne oldu. Yarışmanın bu akşamki etabında yarışmacılar uzun bir rampadan kayarak havuza atlıyorlar ve engelleri geçerek atış alanına doğru ilerliyorlar.
Fakat bu parkurda Sema büyük problem yaşayarak yarışmadan çekildi. Damla ile yarıştığı görülen Sema, takım arkadaşlarının ısrarına rağmen rampadan atlayamadı ve yarışmayı bıraktı. Bu durumun ardından olaya tepki gösteren gönüllüler takımı da Sema'nın bu hareketine karşı yorumlarda bulundular.
Acun Ilıcalı yaşanan bu olayın ardından, 'Sen defalarca bu parkurda yarıştın, daha önce de bu tarz rampalardan atladın, şimdi ne oldu?. Doktorumuzla konuştum bunun olması mümkün değil, bir yarışmacının bir şeyi daha önceden yapıp sonrasında korkuyorum demesi normal değil ve bu konuda yaptırımlarımız açık.' diyerek Sema'yı sert bir dille eleştirdi.
İşte Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü öncesinde ekranlara gelen o fragman
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