Survivor yeni bölüm fragmanında şok.. Sema yarışmayı bıraktı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.06.2018 - 09:19, Son Güncelleme:

Survivor yeni bölüm fragmanında şok.. Sema yarışmayı bıraktı!

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Survivor yeni bölüm fragmanında şok.. Sema yarışmayı bıraktı!

Survivor yarışmasının yeni bölüm fragmanında şaşırtan görüntüler ekranlara geldi. Sema yarışmanın bir bölümünde rampadan havuza atlanan kısmında bunu yapamayacağını söyleyip yarışı yarıda bıraktı. Bu kararın ardından Acun Ilıcalı'da duruma tepki gösterdi. Peki Survivor yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte bu akşam yayınlanacak bölüm öncesi ekranlara gelen kısa özet

Survivor yarışmasında bu akşam dokunulmazlık oyunu sahne alacak. İki takım açısından da önemi büyük olan dokunulmazlık oyununda yaşananlar ise hayli ilgi çekici gelişmelere sahne oldu. Yarışmanın bu akşamki etabında yarışmacılar uzun bir rampadan kayarak havuza atlıyorlar ve engelleri geçerek atış alanına doğru ilerliyorlar.

Fakat bu parkurda Sema büyük problem yaşayarak yarışmadan çekildi. Damla ile yarıştığı görülen Sema, takım arkadaşlarının ısrarına rağmen rampadan atlayamadı ve yarışmayı bıraktı. Bu durumun ardından olaya tepki gösteren gönüllüler takımı da Sema'nın bu hareketine karşı yorumlarda bulundular.

Acun Ilıcalı yaşanan bu olayın ardından, 'Sen defalarca bu parkurda yarıştın, daha önce de bu tarz rampalardan atladın, şimdi ne oldu?. Doktorumuzla konuştum bunun olması mümkün değil, bir yarışmacının bir şeyi daha önceden yapıp sonrasında korkuyorum demesi normal değil ve bu konuda yaptırımlarımız açık.' diyerek Sema'yı sert bir dille eleştirdi.

İşte Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümü öncesinde ekranlara gelen o fragman

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