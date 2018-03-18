Survivor yeni bölüm fragmanında Sema çok gergin! Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da günler ilerledikçe gerginlik katsayısı artmaya devam ediyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında gerginlik hat safhadaydı. Ünlüler takımının, güçlenen gönüllüler karşısında hayli zorlandığı Survivor'da yeni bölümün gündem konusu ise Sema'nın gergin tavırları oldu. İşte, Survivor yeni bölüm fragmanı ve ödül oyununu kazanan takımlar
SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam iki oyun oynandı. İlki konforlu ada için oynanan oyunda, gönüllüler takımı üstünlük kurarak ödülün sahibi oldu. İkinci oyun ise tavuklu wrap ve mor oda için oynandı. Bu oyunda ise kazanan taraf ünlüler oldu. Dün akşamın gündem konusu ise Yiğit'in kafasını çarpıp sakatlanması oldu. Diğer taraftan Funda ile Sema arasında ise parkurda küçük bir gerilim yaşandı.
27. YENİ BÖLÜMDE GÜNDEM SEMA OLACAK
Sunucu Acun Ilıcalı'nın tabiriyle gelmiş geçmiş en uzun parkurda mücadele edecek olan takımlar, oyun öncesi gerilim yaşadı. Funda ile önceki akşam aralarında geçen diyaloga değinen Sema, Funda'nın "Ben yüzmeyi biliyorum, kendimi güvende hissetmezsem yüzemiyorum" sözlerine atıfta bulundu. Sema, takım arkadaşlarıyla birlikte Funda'nın sulu parkurlarda da oynaması için itirazda bulunacaklarını ancak arkadaşlarının sessiz kaldığını ifade etti.
Funda'nın bu sözler üzerine oynamama kararını dile getirdiği yeni bölümde, Sema'nın ifadesi ise "Buradaki insanların gitmesindense yüzme bilmeyen gitsin o zaman. Adalet budur yani, burası Survivor" oldu.
Fragmana yansıyan görüntülerde dikkat çeken bir diğer söylem ise Sema'nın Hakan'a "Benim yüzüme bakmaya bile senin yüzün yok" sözleri oldu.
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