Survivor yeni bölüm fragmanında Hilmi Cem ve Hakan bir birine giriyor..
Survivor'da bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde ekranlara gelen fragmanda şaşırtan görüntüler dikkat çekti. Programın yeni bölümünde, Hakan ve Hilmi Cem oyun sonrasında gerginlik yaşıyorlar. Peki Survivor'un bu akşamki bölümünde başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Survivor 2018'in sonuna gelindikçe sinirler geriliyor, heyecan artıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde Hakan ve Hilmi Cem oynanan bir oyunun ardından bir birlerine giriyorlar. Hakan yanlış yaptığı bir hamlenin ardından uyarılmadığı için arkadaşlarına sitem ederken, Hilmi Cem'de herkesin tek yarıştığını artık yapılan hataların oyuncuların kendileri tarafından fark edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu tartışma sırasında Hilmi Cem ve Hakan bir hayli sinirli oldukları görülürken, Hilmi Cem'in 'yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim' demesi dikkat çekiyor..
Bu akşam yayınlanacak bölümde ayrıca Kıbrıs'ta yapılacak final öncesinde erken gidiş bileti alacak olan yarışmacı da belirlenecek. Kazanan yarışmacının Kıbrıs'a direkt gitme hakkı kazanacağı oyunun sonucu da merakla bekleniyor.
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