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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
20.06.2018 - 08:39, Son Güncelleme:

Survivor yeni bölüm fragmanında Hilmi Cem ve Hakan bir birine giriyor..

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Survivor yeni bölüm fragmanında Hilmi Cem ve Hakan bir birine giriyor..

Survivor'da bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde ekranlara gelen fragmanda şaşırtan görüntüler dikkat çekti. Programın yeni bölümünde, Hakan ve Hilmi Cem oyun sonrasında gerginlik yaşıyorlar. Peki Survivor'un bu akşamki bölümünde başka neler yaşanıyor? İşte yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Survivor 2018'in sonuna gelindikçe sinirler geriliyor, heyecan artıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüm öncesinde Hakan ve Hilmi Cem oynanan bir oyunun ardından bir birlerine giriyorlar. Hakan yanlış yaptığı bir hamlenin ardından uyarılmadığı için arkadaşlarına sitem ederken, Hilmi Cem'de herkesin tek yarıştığını artık yapılan hataların oyuncuların kendileri tarafından fark edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu tartışma sırasında Hilmi Cem ve Hakan bir hayli sinirli oldukları görülürken, Hilmi Cem'in 'yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim' demesi dikkat çekiyor..

Bu akşam yayınlanacak bölümde ayrıca Kıbrıs'ta yapılacak final öncesinde erken gidiş bileti alacak olan yarışmacı da belirlenecek. Kazanan yarışmacının Kıbrıs'a direkt gitme hakkı kazanacağı oyunun sonucu da merakla bekleniyor.

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