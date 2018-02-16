Survivor ödül oyununu kim kazandı? Yeni fragmanda Hakan Hatipoğlu hastanelik oluyor

Survivor'da dün akşam yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yapılan yarışlar sırasında Hakan'ın sakatlandığı ve durumunun kötü olduğu görülüyor. Turabi bu sakatlığın ardından Hakan'ın yanına koşuyor ve başında bekliyor. Dikkat çeken sahnelerin yaşandığı yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Peki Hakan'ın sağlık durumu nasıl?

Survivor yeni bölüm fragmanında Hakan'ın sakatlanması damga vuruyor. Fragman ekranlara geldikten sonra sosyal medyadan yapılan yorumlarda sakatlığın ardından Turabi'nin, Hakan'ın yanına gelmesi ise izleyenlerin en çok şaşırdığı sahnelerden biri oluyor. Survivor'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.

Dün akşam yapılan ödül oyununu ünlüler takımı farklı skorla kazanarak ödülün sahibi oldular. Ecem'in gönüllüler takımından ünlüler takımına geçmesinin ardından yaşananlar ise dikkat çekti. Gamze'nin, Survivor günleri oldukça zor geçiyor. Hastalık ve halsizlik problemi olan Gamze yarışlar ve adaya dönüş sırasında teknede iki kez fenalaştı.

Marcus'un meditasyon yapmak için adanın uzak bir bölgesine gitmesi ve ardından kaybolması yarışmacı arkadaşlarını tedirgin ederken, Marcus 1 saat sonra dönmeyi başardı. Tüm bunların ardından bu akşam neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacak olayların özeti