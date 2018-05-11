Survivor yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz: Aileleri Survivor adasına gelecek
Survivor 2018’in 11 Mayıs tarihli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Turabi Çamkıran’ın iddialı çıkışının dikkat çektiği Survivor yeni bölüm fragmanında bugünkü ödül de açıklandı. Her geçen gün şartların daha da zorlaştığı yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacılar ailelerini görebilmek için mücadele edecek. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti!
Birleşme partisi için gün sayan Survivor’da heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dört günü yayınlanan Survivor’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Meyve sıkacağı ve sandviç için karşı karşıya gelen takımlar kıyasıya bir performans gösterdi. Oyunun galibi 10--7'lik skorla Gönüllüler Takımı oldu.
Survivor yeni bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. Fragmanda hem ödül hem de Acun Ilıcalı'nın yarı final açıklaması dikkat çekti. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün çok büyük bir ödül için yarışacaklar. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren Gönüllüler ve All Star kadrosu, aylar sonra onları görme fırsatı yakalayacaklar. Sembolü kazanan bir kadın ve bir erkek ailesinden bir kişiyle yüz yüze görüşecek.
BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Acun Ilıcalı, 12 ya da 13 Mayıs'ta ya birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Genç yetenk Aleyna Tilki, Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek. Ilıcalı, Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.
Acun yaptığı açıklamalara bir de yarışma sürprizi ekledi. Birleşme partisinde Acun ekibiyle birlikte Survivor yarışmacılarına karşı futbol maçı düzenleyecek. Öte yandan Acun ekibiyle beraber yarışmacılara karşı anlat bakalım oynayacaklar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle