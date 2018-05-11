Survivor yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz: Aileleri Survivor adasına gelecek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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11.05.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Survivor yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz: Aileleri Survivor adasına gelecek

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Survivor yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz: Aileleri Survivor adasına gelecek

Survivor 2018’in 11 Mayıs tarihli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Turabi Çamkıran’ın iddialı çıkışının dikkat çektiği Survivor yeni bölüm fragmanında bugünkü ödül de açıklandı. Her geçen gün şartların daha da zorlaştığı yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacılar ailelerini görebilmek için mücadele edecek. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti!

Birleşme partisi için gün sayan Survivor’da heyecan fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dört günü yayınlanan Survivor’ın dün akşam ekrana gelen bölümünde ödül oyunu mücadelesi vardı. Meyve sıkacağı ve sandviç için karşı karşıya gelen takımlar kıyasıya bir performans gösterdi. Oyunun galibi 10--7'lik skorla Gönüllüler Takımı oldu.

Survivor yeni bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. Fragmanda hem ödül hem de  Acun Ilıcalı'nın yarı final açıklaması dikkat çekti. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak savaş veren yarışmacılar, bugün çok büyük bir ödül için yarışacaklar. Ailelerine olan özlemlerini sık sık dile getiren Gönüllüler ve All Star kadrosu, aylar sonra onları görme fırsatı yakalayacaklar. Sembolü kazanan bir kadın ve bir erkek ailesinden bir kişiyle yüz yüze görüşecek.

   

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

 Acun Ilıcalı, 12 ya da 13 Mayıs'ta ya birleşme partisi öncesinde sürprizi duyurdu. Genç yetenk Aleyna Tilki, Birleşme partisinde hem jüri olacak olan hem de şarkı söyleyecek. Ilıcalı, Yaptığı açıklamalarda ikinci gelecek isminde kim olacağını belirtti. Acun, birleşme partisine gelecek ikinci ismin İbrahim Büyükak olacağını belirtti.

Acun yaptığı açıklamalara bir de yarışma sürprizi ekledi. Birleşme partisinde Acun ekibiyle birlikte Survivor yarışmacılarına karşı futbol maçı düzenleyecek. Öte yandan Acun ekibiyle beraber yarışmacılara karşı anlat bakalım oynayacaklar.

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