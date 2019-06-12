Survivor yarışmacısı Yusuf kimdir? Yusuf Karakaya'nın merak edilenleri
Survivor 2019'da performansı ile dikkatleri üzerine çeken Surivor yarışmacısı Yusuf Karayaka, adım adım finale doğru giderken, izleyiciler tarafından da merak konusu oluyor. Yarışmada gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Yusuf Karakaya, son zamanlarda internette en fazla araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Yusuf kimdir? İşte, Survivor Yusuf'un biyografisi.
Survivor Türkiye-Yunanistan hayranları, yarışmanın iddialı isimleri arasında olan Yusuf Karakaya'nın hayatı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Yarışmada büyük finale doğru takiplerini zorlayan Yusuf, şimdiye kadar 57 oyunda başarı sağladı. İşte, Yusuf Karakaya'nın merak edilenleri....
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
İlk başlarda Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Amerikalı rakibiyle çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı, 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.
Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırılması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Yeniden ayağa kalktığında Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
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