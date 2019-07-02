Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya’nın annesine ne oldu?
Survivor’ın büyük final gününde hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındakileri korkutan bir olay yaşandı. İki finalistten biri olan Yusuf Karakaya’nın annesi heyecandan fenalaştı. Peki, Yusuf Karakaya’nın annesine ne oldu?
Her sene final gecesi olduğu gibi bu sene de Acun Ilıcalı, yarışmacıların ailelerine söz verdi. Bu anlarda yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Yusuf Karakaya’nın annesi Zinnet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Anne Karakaya’nın durumunun fark edilmesi üzerine yayına ara verildi.
Kısa bir aranın ardından yayın başladı ve Acun Ilıcalı, durumu açıkladı. Ilıcalı, “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf Karakaya ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.
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