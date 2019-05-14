Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir? İşte Survivor Yusuf'un hayatı
Survivor 2019'da büyük finale doğru rekabet kızışırken, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar ve yarışmacıların performansları da gündeme gelmeye devam ediyor. Survivor Türkiye-Yunanistan hayranları, zaman zaman bu yarışmacılar hakkında araştırma yapıyor. Adından sıkça söz ettiren Survivor Yusuf da son zamanlarda izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?
İnternet kullanıcıları ve Survivor hayranları, yarışmanın iddialı isimlerinden olan Yusuf'un hayatı ile ilgili bilgileri sık sık merak ediyor. Peki, yarışmanın iddialı isimlerinden olan ve rakipleri arasında yaşadığı tartışmalarla da gündeme gelen Yusuf Karakaya kimdir? İşte, Survivor Yufus'un merak edilen hayatı.
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
İlk başlarda Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti. Amerikalı rakibiyle çıktığı maçtan galibiyetle ayrıldı, 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.
Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırılması nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. Yeniden ayağa kalktığında Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi bir gün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.
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