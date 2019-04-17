Survivor yarışmacısı Toni Stavratis kimdir?
Survivor 2019'da bu hafta elenen isim Tony Stavratis oldu. Bu gelişmenin ardından Toni'nin kim olduğu ve Survivor öncesi hayatında neler yaptığı, yarışmanın izleyicileri tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor yarışmacısı Toni Stavratis kimdir?
Tony Stavratis, Survivor 2019'da Yunan takımında yer alan en iddialı ve dikkat çeken isimlerden biriydi. İşte, Survivor Toni Stavratis hakkında merak edilen tüm detaylar...
Tony Stavratis 34 yaşında ve Salamina adasından geliyor. Eski bir dövüş sanatları atleti ve şu an Yunanlı VİP kişiliklere can kurtaranlık yapıyor. Şu ana kadar yaptığı en zor iş Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapması. Sahip olduğu tutku ve esnekliği ile Yunan takımına birçok ödül kazandıracağına inanıyor.
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