Survivor yarışmacısı Sude kimdir? İşte, Sude Burcu hakkında tüm detaylar
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışan isimlerden biri olan Sude Burcu, iddialı yarışmacılar arasında yer alıyor. Survivor Sude'nin kim olduğunu merak eden vatandaşlar, internette yaptıkları sorgulamalarda 'Survivor Sude kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, İşte Survivor Sude hakkında merak edilenler...
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
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