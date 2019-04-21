Survivor yarışmacısı Spyros Gourdoupis kimdir ve kaç yaşındadır?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da, birleşme partisi heyecanı başladı. Survivor Türkiye-Yunanistan'nın birleşme partisine katılacak olan yarışmacılar belli oldu. Heyecanla beklenen partiye katılacak yarışmacılardan biri de Yunan yarışmacı Spyros Gourdoupis olarak açıklandı. Peki, Spyros Gourdoupis kimdir ve kaç yaşındadır?
Türkiye-Yunanistan formatı ile TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'da birleşme partisine katılacak yarışmacılardan biri de Yunan yarışmacı Spyros Gourdoupis oldu. İnternet kullanıcılar bununla beraber Spyros Gourdoupis'ın hayatını merak etmeye ve sorgulamaya başladı. İşte, merak edilen Spyros Gourdoupis'ın biyografisi ve hayatı ile ilgili merak edilenler.
SPYROS GOUDOUPİS KİMDİR?
Spyros Gourdoupis veya Dr.Pips, 28 yaşında ve doğduğu şehir Patras'ta yaşıyor. Floransa'da okudu ve Yapısal Biyoloji Doktorası yaptı. Müziği çok seviyor ve özellikle rap yapıyor. Asla endişeli olmadığını dile getiren Spyros Gourdoupis’in oyun sırasında zorlayacak tek şeyin açlık olabileceğini belirtti.
Spyros Gourdoupis, tanıtımda Survivor’a katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Biyoloji doktoru ve rapçi olan birisi için Survivor basit bir deneydir. Çünkü savaşlar çok zorlu geçecek ve hepimiz canavara dönüşeceğiz anca sonunda maddeyi bulacağız. “
Yunan yarışmacı 21 Nisan tarihi itibariyle 44 puanla 14. sırada bulunuyor.
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