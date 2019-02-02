Survivor yarışmacısı İoulieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?
İoulieta Kitrinou, Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarından biri oldu. Tanıtımda Türkiye’de yaşadığını söyleyen ve iddialı mesajını Türkçe veren Jİoulieta Kitrinou’nun hayatı merak konusu oldu. Peki, İoulieta Kitrinou kimdir, kaç yaşında?
Fotomodel ve aktör olan İoulieta Kitrinou, 26 yaşında ve Sakız adasında yaşıyor. Turizm acentesi olarak çalışıyor. İoulieta Kitrinou, onu karakterize eden özelliklerin inatçılık, kararlılık ve hassasiyet olduğunu söylüyor. Daha önce mesleği gereği Türkiye'de yaşayan İoulieta Kitrinou, bunun koz kartı olduğuna inanıyor. Rakiplerin dilini ve zihniyetini bilmenin ekibine yardımcı olacağını düşünüyor. İoulieta Kitrinou, Survivor iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:“Türkiye’de yaşadım Türkçe biliyorum ve rakiplerime bir mesajım var. Kaleyi içten fethetmeye geliyorum.”
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