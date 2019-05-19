Survivor yarışmacısı Hikmet’e ne oldu? Yarışmadan elenecek mi?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 72. Bölüm tanıtımına Hikmet’in sakatlanma görüntüleri damga vurdu. Ambulansa taşındığı görülen Hikmet’in ‘böyle bitmemeliydi’ çığlıkları karşısında diğer yarışmacılar da gözyaşı döktü. Peki, Survivor yarışmacısı Hikmet’e ne oldu? Yarışmadan elenecek mi?
Bu yıl Türkiye Yunanistan formatıyla yayınlanan Survivor’ın 72. Bölümünde herkesi şok eden bir olay yaşanıyor. Hikmet’in parkur sırasında sakatlanması iki takımı da gözyaşlarına boğuyor. Çığlıklarıyla oyun alanını inleten Hikmet, apar topar ambulansla götürülüyor. Yarışmacının takipçileri iddialı yarışmacının akıbetini merak ediyor.
Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alan Semih Öztürk, yeni bölüm tanıtımıyla ilgili olay yorumlarda bulundu. Tanıtımda görülen Hikmet'in zor anları hakkında konuşan Semih, ""Acun abiyi ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti" dedi.
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