Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz'un hayatı
TV8 ekranlarında birbirinden farklı oyunlarla ilgi çekmeye devam eden Survivor 2019, yarışmacılarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Survivor yarışmacılarından olan Hikmet Tuğsuz'un hayatı ile ilgili bilgiler, sık sık internet kullanıcıları ve yarışmanın hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte, Hikmet Tuğsuz'un hayatı ile ilgili bilgiler.
Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'un iddialı ve hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz, performansı kadar rakip yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla da adından söz ettiriyor. Özellikle son zamanlarda Survivor Hikmet'in biyografisi internette araştırılmaya başlandı. İşte, Hikmet Tuğsuz'un merak edilenleri...
HİKMET TUĞSUZ'UN BİYOGRAFİSİ
Hikmet Tuysuz 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spor kariyerine adım attı. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlerin yardımıyl atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına geçiş yaptı. Bu branşta önemli başarılar aldı ve şampiyon oldu. Ayrıca hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Şu and Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi Kırkpınar başpehlivanlarına antrenörlük yapıyor.
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