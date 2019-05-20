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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz'un hayatı

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Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte Hikmet Tuğsuz'un hayatı

TV8 ekranlarında birbirinden farklı oyunlarla ilgi çekmeye devam eden Survivor 2019, yarışmacılarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Survivor yarışmacılarından olan Hikmet Tuğsuz'un hayatı ile ilgili bilgiler, sık sık internet kullanıcıları ve yarışmanın hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Hikmet kimdir? İşte, Hikmet Tuğsuz'un hayatı ile ilgili bilgiler.

Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'un iddialı ve hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz, performansı kadar rakip yarışmacılarla yaşadığı diyaloglarla da adından söz ettiriyor. Özellikle son zamanlarda Survivor Hikmet'in biyografisi internette araştırılmaya başlandı. İşte, Hikmet Tuğsuz'un merak edilenleri...

HİKMET TUĞSUZ'UN BİYOGRAFİSİ

Hikmet Tuysuz 16 Kasım 1986 tarihinde Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla spor kariyerine adım attı. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Antrenörlerin yardımıyl atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına geçiş yaptı. Bu branşta önemli başarılar aldı ve şampiyon oldu. Ayrıca hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Şu and Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi Kırkpınar başpehlivanlarına antrenörlük yapıyor.

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