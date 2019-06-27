Survivor yarışmacısı Bora kimdir? İşte finale adını yazdıran Bora Edin'in hayatı
Survivor 2019'da 30 Haziran Pazar günü yapılacak olan büyük final öncesi, yarışmacıların hayatları da izleyenler tarafından merak konusu oldu. Beyaz takımda mücadelesini sürdüren Survivor yarışmacısı Bora Edin, iddialı olmasının yanı sıra performansıyla da finali zorluyor. Survivor takipçileri Bora Edin'in hayatını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Survivor yarışmacısı Bora kimdir? İşte, Bora Edin'in hayatına ilişkin bazı bilgiler.
Survivor Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyunları ve elemelerle beraber final tarihi de yaklaştı. Dominik'te final için rakiplerini zorlayan Survivor Bora, son günlerde gündeme gelmeye başladı. Yarışmanın takipçileri Bora Edin'İn biyografisini merak edip araştırıyor. İşte, Survivor Bora'nın biyografisi.
SURVİVOR BORA'NIN HAYATI
Survivor 2019'un Türk yarışmacısı Bora Edin, 23 Mart 1984 tarihinde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşamını sürdürdü ancak lise eğitimi için Malta’ya gitti. Burada Hibernians futbol takımında oynadı. İki yıl sonra Türkiye’ye dönüş yapan Bora Edin, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında sporla aktif olarak ilgilendi ve okulun futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon elde ettiler. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbola ek olarak pinpon, tenis, yüzme, badminton gibi pek çok sporla uğraşan Bora Edin, bir süredir CrossFit eğitmenliği yapıyor. Bora Edin, yarışmanın evli isimlerinden biri.
Bora, Survivor'da şimdiye kadar oyunlarda 143.0 galibiyet, 101.5 mağlubiyet yaşadı.
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