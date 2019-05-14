Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? İşte Survivor Atakan hakkında merak edilenler
TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan hız kazandı. Finalin yaklaşmasıyla rekabetin kızıştığı Survivor 2019 yarışmacıları, seyirciler tarafından zaman zaman merak konusu oluyor. Bu yarışmacılardan olan Atakan Işıktutan, programın hayranları tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Atakan Işıktutan'ın hayatı, özellikle yarışmacının hayranları tarafından son zamanlarda sıkça merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bazı bilgiler...
ATAKAN IŞIKTUTAN'IN HAYATI
15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.
Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.
2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.
2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.
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