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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? İşte Survivor Atakan hakkında merak edilenler

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Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? İşte Survivor Atakan hakkında merak edilenler

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan hız kazandı. Finalin yaklaşmasıyla rekabetin kızıştığı Survivor 2019 yarışmacıları, seyirciler tarafından zaman zaman merak konusu oluyor. Bu yarışmacılardan olan Atakan Işıktutan, programın hayranları tarafından internette araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Atakan Işıktutan'ın hayatı, özellikle yarışmacının hayranları tarafından son zamanlarda sıkça merak ediliyor. İşte, Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bazı bilgiler...

ATAKAN IŞIKTUTAN'IN HAYATI

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti.

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

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