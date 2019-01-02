Survivor yarışmacı adayı Sami Levi kimdir?
Sefarad grubunun solisti Sami Levi, bu kez Survivor yarışmasıyla gündeme geldi. Survivor- Yunanistan’ın yarışma adayları Sami Levi de yer aldı. Peki müzisyen Sami Levi kimdir?
Yahudi asıllı Türk şarkıcı Sami Levi, 13 Nisan, 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1998 yılında Göztepe Lisesi’nden mezun olan Sami Levi, 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni müziğe yeteneğini keşfetti. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir.
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