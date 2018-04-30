Survivor Yağmur kimdir kaç yaşında? Yağmur Banda nereli?
Survivor Yağmur, gönüllüler takımında mücadelesine devam ediyor. Takımının her kaybettiği dokunulmazlık oyununda favori eleme adayları arasında yer alan Yağmur Banda, Survivor'ın son haftalarında performans seviyesini arttırmaya başladı. Tekvando dalında uzmanlığı bulunan Yağmur Banda, Türkiye şampiyonluğu yaşamış ve bunun yanında birçok spor dalıyla ilgilenmektedir. Peki, Survivor Yağmur Banda kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler
Survivor Yağmur, son haftaların araştırılan yarışmacıları arasında yer almaya devam ediliyor. Binlerce kişinin merakla sorguladığı isim olan Survivor Yağmur Banda, birçok branşta spor kariyerine de sahiptir. Peki, Survivor Yağmur kimdir kaç yaşında?
YAĞMUR BANDA KİMDİR?
1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.
Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazmıştı:
İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım... Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..
Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacı yarışmacı şu ana kadar topladığı 47 puanla 14. sırada bulunuyor.
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