Survivor Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında?

Yağmur Banda'nın kim olduğu son günlerde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Yarışmadaki performası ve adada yaşadıkları ile dikkatleri çeken Yağmur Banda güzel fiziği ile de gönüllüler takımının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor'un iddialı yarışmacılarından olan Yağmur Banda hakkında merak ettiği konuları araştıran vatandaşlar, Yağmur Banda hakkına bilgi edinmek istiyor. İşte Survivor Yağmur Banda hakkında merak edilen her şey...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele ediyor.

Survivor 2018’in diğer pek çok yarışmacısı gibi Yağmur Banda da Instagram hesabından veda paylaşımında bulunmuştu. Takipçilerinden destek isteyen Yağmur Banda, Survivor tanıtımında çekilen fotoğrafını paylaşarak altına şunları yazmıştı:

İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım... Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim her şeyi emek vererek başardım, hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alıyor. İddialı yarışmacı şu ana kadar topladığı 41 puanla 17. sırada bulunuyor.