Survivor Türkiye Romanya maç sonucu ne oldu? Nihat kendisini tutamadı

Survivor'da Türkiye ile Romanya arasında oynanan oyun nefes kesti. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ünlüler ile gönüllüler arasında oynanan ödül oyununun ardından kazanan takımın Romanya ile karşılaşacağını söyledi. Ödül oyununun kazananı, Romanya ile çetin bir mücadele verdi. İşte, Survivor'da ödül ve Türkiye Romanya oyunu hakkında detaylı bilgiler
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu, içi hindistan cevizi dolgulu çikolataydı. Çikolata için büyük mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları, tüm kozlarını parkura sürdü. Nitekim Survivor'da 24 Şubat akşamında gerçekleşen ödül oyunununda kazanan ünlüler takımı oldu. Ödül oyununun kazananı aynı zamanda Romanya ile karşılaşan takım da olmuş oldu.
SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Romanya oyununda temsilci ünlüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı, Romanya ile oynamaya hak kazandı. Oyunun başlamasıyla birlikte farka doğru ilerleyen Türkiye ekibi, Turabi'nin üst üste kaybetmesinin ardından geriye düştü. Bunun üzerine atak yapan Romanya, durumu 9-8'e kadar getirmeyi başardı. Ve son parkurun ardından Romanya takımı 10-8 öne geçerek yemek ödülünün sahibi oldu.
MERVE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Ünlüler takımının atletizm kökenli yarışmacısı Merve, oyunu kaybetmelerinin ardından göz yaşlarına boğuldu. Önemli olanın ödül olmadığını dile getiren Merve, Türkiye adı altında Romanya'ya kaybetmenin üzücü olduğunu ifade etti.
NİHAT PATLADI
Oyunlarda sürekli kenarda oturtulduğunu ve kendisine pek fırsat verilmediği konusunda yakarışta bulunan Nihat Doğan, oyun esnasında arkadaşlarıyla küçük bir tartışma yaşadı. Bu tartışma mücadelenin kaybedilmesinin ardından adaya da yansıdı. Nihat ile Merve yeni bölümde gerilim dolu dakikalara sahne olacak.
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