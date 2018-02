Survivor Türkiye Romanya maçını kim kazandı? Survivor yeni fragmanında Nihat- Merve krizi

Survivor 2018 dün akşam farklı bir mücadeleyi ekrana taşıdı. All Star sezonunun 11. bölümünde iki kez ödül heyecanı birden yaşandı. Gönüllüler ile All Star takımı çikolata ödülü oyunuyla karşı karşıya geldi. İlk oyunu kazanan takım, Survivor Romanya ekibiyle yarıştı. İlk oyunda 10-7 galip gelerek 3'er adet çikolata kazanan All Star takımı, Survivor Romanya ile Survivor Türkiye adına yarışma hakkı elde etti. Peki Survivor Türkiye Romanya maçını kim kazandı? İkinci oyunda ödül neydi? Survivor 2018 yeni bölümünde neler olacak? İşte Türkiye-Romanya yarışını kaçıranlar için kısa bir özet ve yeni bölümünden ilk ipuçları!







SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA ÖZETİ



Çikolata ödülünün kazanan Türkiye All Star takımı, Survivor Romanya ile kıyasıya bir yarışa girdi. Yaşadığı kaza ardından sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü. Kazanan takımın Dominik'te bir restoranda yemek yiyeceği nefes kesen mücadele 10-8 Romanya'nın oldu.



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Survivor 2018 son bölümündeki Türkiye-Romanya karşılaşması gündemdeki yerini korurken yeni fragman da kısa sürede yayınlandı. Dokunulmaz oyunundaki mücadelenin görüntülerinin verildiği yeni tanıtımda Merve- Nihat krizi ön plana çıkıyor. Nihat Erdoğan, “Ben buraya kimsenin amigoluğunu yapmaya gelmedim, bu takımın sinek ikilisi filan da değilim ben.” çıkışında bulunurken; Merve Aydın, şu sözlerle rest çekti: “Kaleyi sattım, filler isyanda, vezir intihar etti, atları serbest bıraktım, çevremdeki piyonlardan hiç medet ummadım. Şimdi şah olduğunu düşünüyorsan karşıma çıkarsın, Nihat Doğan.”