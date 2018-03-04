Survivor Türkiye Romanya maçını kim kazandı? Ödül oyunu kime gitti?

Survivor Türkiye Romanya maçı büyük heyecana neden oldu. Ödül oyunu kapsamında hem çıtır tavuk hem de Romanya ile karşılaşma şansına erişecek olan ünlüler ve gönüllüler takımı çetin bir mücadele verdi. Mücadelenin sonucunda Survivor'da 3 Mart akşamı kazanan takım ünlüler oldu.
SURVİVOR 3 MART TÜRKİYE ROMANYA MAÇINI KİM KAZANDI?
3 Mart ünlüler ve gönüllüler mücadelesinin galibi ünlüler takımı oldu. Romanya karşısına çıkarak yeniden mücadele etme şansına sahip olan ünlüler takımı, 10-6 gibi bir skorla galip ayrılan takım oldu.
PARKUR'DA TURABİ GERİLİMİ
Parkur'da kazanması halinde skoru 10'a 6'ya getirecek olan Turabi, labutları rakibine göre erken deviremedi ve oyunu rakibine kaptırdı. Rumen takımından bir oyuncu, oyunu kaybeden Turabi'nin labutlarını devirmeye çalışınca ortam bir anda gerildi. Rakibinin üzerine yürüyen Turabi'yi araya giren diğer oyuncular sakinleştirdi. Oyun sonunda her iki taraf da özür mesajlarını dile getirdi.
ÖDÜL OYUNUNDA ŞARKI PROBLEMİ
Ödül oyununda rakibini mağlup eden ünlüler takımı, oyunun ödülü olan çıtır tavuğu ve Romanya mücadelesini kazanan taraf oldu. Oyunu kazanan ünlüler takımından Nihat Doğan, 'Tavukları Pişirmişem' şarkısını söyleyip dans edince, gönüllüler takımının tepkisini aldı. Geçtiğimiz günlerde Ümit Karan'ın gönüllüler takımına karşı kullandığı 'oyun sonrası sevinçlerini abartıyorlar' serzenişine dikkat çeken Anıl ve diğer yarışmacılar, bunun doğru olmadığını ifade etti.
YENİ BÖLÜMDE DOKUNULMAZLIK OYUNU OYNANACAK
4 Mart Pazar akşamı gerçekleştirilecek olan dokunulmazlık oyununun ardından adaya veda edecek olan bir kişi daha belli olacak. Yarışmanın yapımcı ve sunucusu Acun Ilıcalı, oyunun ardından gerçekleşecek olan konseyde, önemli açıklamalarda bulunacağını yarışmacılara duyurdu.
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