Survivor Turabi kimdir? Turabi polemiklere girmeye devam ediyor

Turabi Çamkıran, Survivor All Star'ın en çok adından söz ettiren isimlerinden biri oldu. Daha önceki sezonlardan iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran, Hakan Hatipoğlu yaşadığı gerilimlerle de gündeme gelmişti. İkilinin yeniden aynı sezonda yarışması nedeniyle Hakan, Gönüllüler takımına geçti. Peki Turabi Çamkıran kimdir? Hakan Hatipoğlu ile kavgalı mı?

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Yarışmaya Survivor 2018 ile üçüncü kez katılan Turabi Çamkıran, ‘3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın sözlerini dile getirmiştir.

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.

Turabi Çamkıran, Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.

Türkiye’de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da “gönüllüler” takımında yarıştı.

Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.

Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.

HAKAN VE TURABİ ARASINDA NELER GEÇTİ?

Hakan Hatipoğlu ve Turabi geçtiğimiz dönemde yarıştıklarında bir çok kez karşı karşıya geldiler ve kavga etmenin eşiğinde olaylar yaşandı. Gerginlik tüm sezon boyunca da sürdü. Bir çok yarışta bu ikiliyi kavga etmemeleri için uyaran Acun Ilıcalı çoğu kez tartışmalara noktayı koysa da iki ismin yıldızı bir türlü barışmadı.