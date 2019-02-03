Survivor Sude Burcu kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler
Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Sude Burcu kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. Parkurlarda gösterdiği hızıyla dikkatleri üzerine toplayan Sude Burcu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sude Burcu kimdir? Kaç yaşındadır?
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
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