Survivor Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında?

Survivor'da geçmişte yarışan ve yarışmaya damga vuran isimlerden oluşan All Starlar kadrosunda yer alacak kişilerden biri de Sema Aydemir. Survivor 2018 All Star yarışmasında "Ünlüler" takımında yarışacak olan Sema Aydemir'in programdan yer alacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandıktan sonra, en çok merak edilen isimlerden biri olmuştu. Eski Milli atlet olan Sema Aydemir, geçtiğimiz sezonda Survivor’da yer almıştı. Sema Aydemir kimdir ve nerelidir? Survivor Sema Aydemir kaç yaşında? İşte detaylar.
Sema Aydemir, Survivor’a bu yıl da oldukça iddialı katılıyor. Geçen Survivor 2017 yarışmasında ciddi bir çaba ve emek sarf eden ancak sakatlığı nedeniyle başarılı olamayan Sema Aydemir, Survivor'ın en iyi kadın yarışmacılarından biri olarak görülüyor.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğan Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmiş ve adından söz ettirmiştir. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon alanında yarıştı.
Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmaya hak kazandı. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.
Kendisi gibi atletizm camiasından olan Olimpiyat Üçüncüsü Milli Atlet Eşref Apak ile evlenen ve bu evliliğinden bir çocuğu olan Sema Aydemir, 2016 yılında eşinden boşandı.
2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda da yer alan Sema Aydemir, Survivor 2018 All Star yarışmasında Ünlüler takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.
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