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Televizyon
Haber Giriş: 29.12.2019 - 14:43,Son Güncelleme:/

Survivor seçmeleri için ilk duyuru! Survivor 2020 ne zaman başlıyor ve kadrosunda kimler var?

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Survivor seçmeleri için ilk duyuru! Survivor 2020 ne zaman başlıyor ve kadrosunda kimler var?

Kış aylarında başlaması beklenen Survivor 2020 için seçmeler başlıyor. Acun Ilıcalı'nın resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bilgilere göre Survivor için seçmeler 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler şeklinde gerçekleşecek. Peki, Survivor ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Survivor 2020 için geri sayım başladı. 28-29 Aralık tarihlerinde seçmeleri gerçekleşen Survivor'da bu yılın konsepti ise ünlüler gönüllüler olacak. 

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 yarışmasının ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından dün yayınlanan Gel Konuşalım isimli programda açıklandı. Acun Ilıcalı yarışmanın şubat ayında ekranlarda olacağını ifade etti.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.

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