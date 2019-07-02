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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.07.2019 - 00:36, Son Güncelleme:

Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor 2019'un birincisi

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Survivor şampiyonu kim oldu? İşte Survivor 2019'un birincisi

Yaklaşık altı ay önce Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2019'da, büyük final gerçekleşti ve Survivor'un şampiyonu belli oldu. Survivor'un 30 Haziran tarihindeki yarı finalinde Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Halktan gelen noter onaylı SMS oylamaları sonucunda, finalde mücadelesine devam eden bir yarışmacı, rakibinden daha fazla oy alarak adını Survivor şampiyonluğuna yazdırdı, diğer yarışmacı ise hayallerine veda etti. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu? İşte, Survivor 2019'un birincisi.

Türkiye-Yunanistan konsepti ile bu sene yayın hayatına başlayan Survivor 2019'da heyecan dolu bekleyiş sona erdi. 30 Haziran'da yapılan yarı finalde, Yusuf, Seda, Okay ve Emre arasında halk oylaması yapıldı. Oylamalar sonucunda ilk olarak Emre daha sonra Okay, rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a ve hayallerine veda etti. 1 Temmuz Pazartesi akşamı Bodrum'da gerçekleştirilen Survivor finalinde ise son ikiye kalan Seda ve Yusuf için SMS oylamaları yapıldı. Nefeslerin tutulduğu gecenin sonunda, Acun Ilıcalı Survivor şampiyonunu ilan etti. Şampiyon olan Survivor 2019 birincisi sahneye gelerek duygusal anlar yaşadı. Peki, Survivor'da kim birinci oldu? İşte, Survivor Türkiye-Yunanistan'ın kazananı.

ACUN ILICALI SURVİVOR ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından, heyecan dolu dakikalar sonrası Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oylamalarının bittiğini açıkladı. Seda ve Yusuf arasında noter onaylı sonuçlar zarfın içinde geldi. Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan'ın bu yılki şampiyonunun Yusuf olduğunu açıkladı. Yusuf, birinci olduğunu duyduktan sonra sahneye geldi ve duygusal anlar yaşadı. 

Survivor şampiyonu kim oldu İşte Survivor 2019un birincisi

FİNALİSTLER SAHNEYE GELDİ

Bodrum'da yapılan Survivor 2019'un büyük finalinde, şampiyonun açıklanmasına dakikalar kala Acun Ilıcalı, finalistleri sahneye aldı. Son kez duygularını ifade eden Seda ve Yusuf, canlı yayın sırasında konuşma yaptı.

Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan ve Survivor 2019 finalisti olmaya hak kazanan Seda, kendisine söz hakkı verilmesi sonrası şunları söyledi;
Bu saatten sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Bu saatten sonra halk karar verecek. Umarım gönlümüze göre olur. Ben bu değilsem zaten kazanmam istemem. Umarım hak eden kazanır.

Survivor şampiyonu kim oldu İşte Survivor 2019un birincisi

YARIŞMACILAR SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

Acun Ilıcalı, şampiyonun açıklanması öncesi son kez yarışmacılara duygularını sordu. Survivor finalisti Yusuf şunları söyledi;

Tabi ki çok heyecanlıyım. Ama bana iyi haberini sen verdin. Ailemin annemin hakkını ödeyemem. Her zaman yanımda oldu. İnşallah bu kupayı vermek ona nasip olur. İnşallah kendi karakterimi yansıtmayı başarabilmişimdir. Bir adım kaldı sadece. Eğer ben burada bugün şampiyon olursam biz şampiyon olacağız. İkimiz hakkında da hayırlısı neyse o olsun"

Yusuf'un ardından duygularını paylaşan Seda şu sözleri söyledi;

Herhalde artık heyecanımın doruk noktasında olabilirim. Anneme babama çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, iyi ki varlar. Sonrasında eşime çocuklarıma çok teşekkür ederim. Tabi ki buradan şampiyon olarak çıkmak istiyorum. Katarina gibi güçlü bir şampiyon olabilirim."

SURVİVOR'UN FİNALİNDE YUSUF'UN ANNESİ FENALAŞTI

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın birincisinin belli olmasına dakikalar kala, final canlı yayınında Acun Ilıcalı, yarışmacıların ailelerinin duygularını aldı. Survivor finalisti Yusuf'un annesi konuşma yaptığı sırada fenalaştı.Kısa bir araya gidilmesinin ardından yayın yeniden başladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı Yusuf'un annesinin sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Şuan konuşabiliyor. Ama kontrol amaçlı doktorlarımızın gözetiminde tutuyoruz" dedi.

Reklam arasının ardından Yusuf annesinin fenalaşmasıyla ilgili duygusal bir konuşma yaptı. Yusuf, üzücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇOK SAYIDA KULLANICI TWEET ATTI

Yusuf'un annesinin fenalaştığı anları canlı yayında izleyen çok sayıda izleyici ise düşüncelerini Twitter hesaplarından dile getirdi.

İşte o mesajlardan bazıları:

- Yusuf kardeşim dualarımız seninle annemizde iyiymiş sorun yok keyfimiz tekrar yerine gelsin. Küçük bir tansiyon düşmesi. Çok normal. Anne böyle bir kalabalığı ilk defa gördü belkide. Heyecan yaptı. Her şey güzel olacak dualarımız sizinle

- Survivor Yusuf'un annesi rahatsızlandı.Bu tür ani gelen mide bulantısı genellikle kalp krizi belirtisidir.Umarım değildir.Allah şifa versin.

- Yusuf un annesi inşallah iyidir ya

- Çok şükür! Yusuf’un Annesi iyi.. Ama Yusuf’un gözleri kan çanağına dönmüş. Çok zor tabi

- Yusuf'un annesi çok korkuttun bizi :'( inşallah iyisindir

YUSUF: AİLE BENİM İÇİN HER ŞEY DEMEK

Aile benim için her şey demek. Canımı istesinler veririm. Gerçekten zorlandım. Zorlandığım noktalarda... Annem de rahatsızlık geçirdi, konuşmakta zorlanıyorum.

Annem Survivor'a gelmeden önce bunu koluma bağladı. Ailem için Survivor'a gitmiştim, daha iyi bir hayat sunmak için. Dışarıdan birisi görse deli derdi bana, bu yazma ile konuştum. Çünkü Özlem gerçekten çok ağır basıyor.
Açlığa alışıyorsunuz, yattığınız yere alışıyorsunuz, takvim ilerledikçe özlem biraz daha katlıyor. Çaresiz kalıyorsunuz. Bazen çıldıracak duruma düşüyorsunuz. Her defasında ailem için burada olduğumu hatırladım ve onlar için mücadele verdim.
Şuan yanınızda kim varsa, lütfen onları üzmeyin. Onlara benim için sarılın öpün. Onları mutlu edecek birkaç cümle, bir şey söyleyin. Çünkü Survivor bana çok ders verdi. Allah hiç kimseye ailesinin yokluğuna alışma durumunu yaşatmasın, tek diyeceğim şey bu."

 

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