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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

Survivor şampiyonu Bir Litre Gözyaşı’nda

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Survivor şampiyonu Bir Litre Gözyaşı’nda

Kanal D’nin, Med Yapım-MF Yapım imzalı, pazar akşamlarının sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı’nda hikâye, beş yıl sonrası ile başlıyor. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan’ın, neler yaşadığı ve nasıl bir maceraya başlayacağı büyük bir merak konusu.
Türkü Turan ve Ogeday Girişken kadroda!

Survivor şampiyonu Bir Litre Gözyaşı’nda

Yeni bölümlerinde Bir Litre Gözyaşı’nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat erecek. Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.
Ogeday Girişken ise Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kıvılcım’ın kuzeni olan Teoman, kural tanımayan başarılı bir girişimcidir. Kurduğu e-ticaret işinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır.
Survivor şampiyonu Bir Litre Gözyaşı’nda


Bir Litre Gözyaşı, yeni bölümüyle 27 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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