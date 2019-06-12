Survivor Ria kimdir? Ria Kolovou hakkında tüm detaylar
Survivor 2019'un iddialı isimleri arasında yer alan Ria Kolovou, güzel fiziği ve adadaki performansıyla ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ria Kolovou hakkında merak ettikleri konuları internette araştıran vatandaşlar, özellikle Survivor Ria'nın kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Survivor Ria kimdir? Ria Kolovou hakkında tüm detaylar...
Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.
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