Survivor Ramazan Kalyoncu kimdir? Survivor Ramazan kaç yaşında?

Survivor 2018'deki hırsı ve mücadele azmi ile dikkatleri üzerine çeken Gönüllüler Takımının yarışmacısı Ramazan Kalyoncu, son günlerde en çok merak edilen isimlerden oldu. İşte Ramazan Kalyoncu hakkında merak edilen tüm detaylar...

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Diksiyon eğitimi alan Ramazan Kalyoncu İstanbul'da yaşamaktadır.

Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu.

Katıldığı Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alıyor.