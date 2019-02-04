Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan kimdir?
Survivor Panorama’nın sunucularından biri de İhsan Tarkan oldu. İlk olarak ‘Var mısın Yok musun?’ yarışmasıyla tanınan İhsan Tarkan, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Peki, Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan kimdir?
Katıldığı programlar ardından sunuculuk da yapmaya başlayan İhsan Tarkan, 1980 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olduktan sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. İhsan Tarkan, 'Var mısın Yok musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. 500 bin TL'yi kıl payı kaçıran İhsan Tarkan, 500 bin TL kazanmak için 220 bin TL'yi reddetmişti. İhsan, bu yarışmadan 100 bin TL ile ayrılmak zorunda kalmıştı. Tv8 ekranlarında Survivor Panorama’da yaptığı yorumlar ile gündeme gelmektedir.
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