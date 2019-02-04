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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.02.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan kimdir?

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Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan kimdir?

Survivor Panorama’nın sunucularından biri de İhsan Tarkan oldu. İlk olarak ‘Var mısın Yok musun?’ yarışmasıyla tanınan İhsan Tarkan, daha sonra Survivor yarışmasına katılmıştı. Peki, Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan kimdir?

Katıldığı programlar ardından sunuculuk da yapmaya başlayan İhsan Tarkan, 1980 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Spor Akademisinden mezun olduktan sonra spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. İhsan Tarkan, 'Var mısın Yok musun'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. 500 bin TL'yi kıl payı kaçıran İhsan Tarkan, 500 bin TL kazanmak için 220 bin TL'yi reddetmişti. İhsan, bu yarışmadan 100 bin TL ile ayrılmak zorunda kalmıştı. Tv8 ekranlarında Survivor Panorama’da yaptığı yorumlar ile gündeme gelmektedir.

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