Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Mart ödül oyununu kim aldı?

Survivor'da 24 Mart Cumartesi akşamı adrenalin dolu geçti. Ünlüler ve gönüllüler takımı iki oyuna birden çıktı. Diğer taraftan Survivor'ın bir diğer gündemi ise Turabi ile Adem arasında yaşanan barış konuşması oldu. İki oyun oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı, Survivor ödül oyunları kapsamında 24 Mart Cumartesi akşamını karlı geçirdi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylar

İLK OYUN BARAKA İÇİN OYNANDI

24 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmaları halinde 4 gün boyunca konforlu barakada kalmaya hak kazanacak, süt ve kruvasan ise bu ödülün bir parçası olacaktı. Kafa kafaya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, skorlar 9-9'a gelince bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ünlüler takımında Turabi-Sema, gönüllüler takımında ise Mustafa Kemal-Birsen parkura çıkan isim oldu. Buna göre kazanan çok az farkla gönüllüler takımı oldu.

TURABİ-ADEM OLAYI TATLIYA BAĞLADI

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

Bu olayın tatlıya bağlanmasının ardından Turabi'nin yanına giderek Adem'le ne konuştuklarını merak eden Yiğit, beklemediği bir karşılık aldı. Adem'in yanına özür dilemek için gittiğini ifade eden Turabi, Survivor 2014'te yaptığı saygısızlıklardan dolayı Yiğit'e pişman olduğunu söyledi.

MOR ODA OYUNU ÇEKİŞMELİYDİ

Survivor'da 24 Mart akşamı, mor odada 3 adet kumpir ve 10 bin mor puan kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı, her şeylerini ortaya koydu. 9-3 gerideyken bir atak yapan gönüllüler takımı, durumu 9-8'e getirdi. Ancak Sema ile Yağmur'un çıktığı son oyunu Sema'nın almasıyla ödülün kazananı ünlüler takımı oldu.



