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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.03.2018 - 23:58, Son Güncelleme:

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Mart ödül oyununu kim aldı?

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 24 Mart ödül oyununu kim aldı?

Survivor ödül oyunu çekişmeli sahneleri ekranlara taşıdı. Ünlüler takımına performans olarak yaklaşmaya devam eden gönüllüler, 24 Mart akşamı bu performanslarını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Baraka oyunu için gerçekleşen mücadele, aynı zamanda süt ve kruvasan ödülünü de beraberinde getirdi. Peki, 24 Mart akşamı Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylı bilgiler

Survivor'da 24 Mart Cumartesi akşamı adrenalin dolu geçti. Ünlüler ve gönüllüler takımı iki oyuna birden çıktı. Diğer taraftan Survivor'ın bir diğer gündemi ise Turabi ile Adem arasında yaşanan barış konuşması oldu. İki oyun oynayan ünlüler ve gönüllüler takımı, Survivor ödül oyunları kapsamında 24 Mart Cumartesi akşamını karlı geçirdi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, detaylar

İLK OYUN BARAKA İÇİN OYNANDI

24 Mart akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı oyunu kazanmaları halinde 4 gün boyunca konforlu barakada kalmaya hak kazanacak, süt ve kruvasan ise bu ödülün bir parçası olacaktı. Kafa kafaya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımı, skorlar 9-9'a gelince bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında ünlüler takımında Turabi-Sema, gönüllüler takımında ise Mustafa Kemal-Birsen parkura çıkan isim oldu. Buna göre kazanan çok az farkla gönüllüler takımı oldu.

TURABİ-ADEM OLAYI TATLIYA BAĞLADI

Geçtiğimiz haftalarda Turabi ile adem arasında yaşanan gerilim, oyunların önüne geçmişti. Sahilde oturan Adem'in yanına giden Turabi, bu tartışmanın gereksiz olduğu ve yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ifade ederek özür diledi.

Bu olayın tatlıya bağlanmasının ardından Turabi'nin yanına giderek Adem'le ne konuştuklarını merak eden Yiğit, beklemediği bir karşılık aldı. Adem'in yanına özür dilemek için gittiğini ifade eden Turabi, Survivor 2014'te yaptığı saygısızlıklardan dolayı Yiğit'e pişman olduğunu söyledi.

MOR ODA OYUNU ÇEKİŞMELİYDİ

Survivor'da 24 Mart akşamı, mor odada 3 adet kumpir ve 10 bin mor puan kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı, her şeylerini ortaya koydu. 9-3 gerideyken bir atak yapan gönüllüler takımı, durumu 9-8'e getirdi. Ancak Sema ile Yağmur'un çıktığı son oyunu Sema'nın almasıyla ödülün kazananı ünlüler takımı oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı 24 Mart ödül oyununu kim aldı
Survivor ödül oyununu kim kazandı 24 Mart ödül oyununu kim aldı

 

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