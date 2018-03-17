Survivor ödül (iletişim) oyununu kim kazandı? Yeni fragmanda görünmez kaza

Her sezon ilerleyen bölümlerde yarışmacılar ve ailelerin farklı yöntemlerle iletişim kurmasını sağlayan Survivor’da bu sezon da gelenek değişmedi. Survivor’ın 16 Mart tarihli bölümünde ilk iletişim ödülü verildi. Haftalar sonra ailelerinden haber alacak olan takım üyeleri çetin bir mücadele verdi. Oyun sonunda her iki takımda da gözyaşı vardı.
Deniz üzerinde gerçekleşen iletişim ödülü sonrasında, kazanan takımın yarışmacıları ailelerinden gelen mesajları okuyunca gözyaşlarını tutamadı. Oyunu kaybeden takım aileleriyle iletişime geçemedikleri için üzüntüden kahroldu. Survivor'da iki takım ilk defa ailelerinden gelen mesajlar için yarıştı. Kazanan takımın ailelerinden gelen resimli mesajları gördü. Özellikle Nagihan Karadere ve Cumali kendilerine sıra geldiği analrda duygu dolu anlar yaşadı. Kızını çok özlediğini dile getiren Nagihan Karadere gözyaşlarına hakim olamadı. Başa baş geçen mücadele 10-9 skorla bitti. Oyunu kazanan taraf 1 puanlık farkla All Star oldu.
Survivor 2018 fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. Hakan Hatipoğlu’nun haftalar sonra alana döndüğünü gözler önüne seren fragmana kaza damga vurdu.
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