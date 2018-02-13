Survivor Nihat Doğan kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır?

Survivor yarışmacısı Nihat Doğan ilk olarak programa 2011 yılında katıldı, programa bittikten sonra birçok farklı projede yer alan Nihat Doğan, Bu sezon yayınlanan ve All Star konseptiyle seyircilere merhaba diyen Survivor 2018'in de en iddialı ve hırslı isimlerinden biri. İşte Nihat Doğan hakkında tüm merak edilenler.

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihat Doğan aslen Muşlu’dur.

On bir yaşındayken babasını kaybeden Nihat Doğan, zor bir çocukluk dönemi geçirdi. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde çalışırken müşterinin isteği üzerine şarkı söylemesiyle orada bulunan ve Almanya'da yaşayan bir ailenin teklifi ile Almanya'ya gitti. Yaklaşık 1 yıl yaşadığı Almanya'da ünlü olmayacağını düşünüp Türkiye'ye döndü.

Profesyonel müzik kariyerine 1994 yılında "Kırdın Kalbimi" adlı albüm çalışmasıyla başlayan Doğan, bu zamana kadar çeşitli müzik çalışmalarında bulundu. 2011 yılında Survivor'a katılmasıyla daha da ünlenen şarkıcı yarışmada finale kadar gelmeyi başarmış ancak birinciliği Derya Büyükuncu'ya kaptırmıştı. Nihat Doğan o dönem katıldığı yarışmada Fransız futbolcu Pascal Nouma ile yaptığı kavga ile hafızlara kazımıştı.

Son dönemde TV de yayınlanan magazin programlarında yorumculuk yapan Doğan, Survivor All Star yarışmasının en iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor.