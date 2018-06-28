Survivor neden yok? Survivor elemeleri ne zaman yapılacak?
Survivor neden yok sorusu heyecan dolu yarışma programının izleyicileri tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün acı olayın haberi geldi ve eleme gecesi iptal edildi. Peki, Survivor neden yok? Survivor elemeleri ne zaman yapılacak?
Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala acı bir olay yaşandı. Dün gerçekleşecek olan çeyrek final eleme gecesi Survivor kameramanının Dominik Cumhuriyet'inde öldürülmesinin ardından iptal edildi. Yaşanan olayla ilgili Acun Ilıcalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Survivor elemelerinin yapılacağı tarihler.
SURVİVOR YARI FİNAL VE FİNAL BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2018'de büyük finalin, 29 Haziran Cuma günü Kıbrıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Acun Medya çalışanı 24 yaşındaki Alper Baycın'ın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine yarışmanın yarı final ve final tarihi değişti.
Edinilen bilgilere göre, Survivor 2018'de 29 Haziran Cuma akşamı yarı final yapılacak, yarışmanın finali ise 30 Haziran Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.
ACUN ILICALI’DAN ALPER MESAJI
Acun Ilıcalı, Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;
"Arkadaşımız bir saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyor. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, buradan ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim huzur içinde yat."
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