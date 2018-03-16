Survivor Mustafa Kemal kimdir? İlk parkurda estirdi

Mustafa Kemal Kurt, Survivor'a katılımından kısa bir süre sonra parkurda gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mustafa Kemal Kurt'un kim olduğuna dair detayları merak eden izleyiciler, yarışmacının parkurda gösterdiği performansla birlikte araştırmalarına başladı. Peki, Survivor Mustafa Kemal Kurt kimdir kaç yaşında? İşte, detaylı bilgiler

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ile de ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alanda da uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.