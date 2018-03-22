Survivor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 yarışmasının dikkat çeken ve en iddialı yarışmacılarından olan Murat Ceylan'ın kim olduğu, yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. Murat Ceylan'ın hakkında araştırma yapan vatandaşlar internet üzerinden 'Survivor Murat kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Survivor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında?
Survivor'ın iddialı yarışmacısı Murat Ceylan'ın hayat hikayesini öğrenmek isteyen izleyiciler daha önce 2013 yılında da Survivor'a katılan Murat Ceylan'ın kim olduğunu merak ediyor. İşte Survivor 2018'in yakışıklı yarışmacısı Murat Ceylan hakkında merak edilen detaylar...
MURAT CEYLAN KİMDİR?
1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Ceylan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde üniversite eğitimine devam etmektedir.
Küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen Murat Ceylan, 8 yıl boyunca İstanbul Devlet Konservatuarı müzik dersleri aldı. Müzik alanında çalışmalarıyla bilinen Murat Ceylan bunun yanında bir çok spor dalıyla da yakından ilgilenmekte ve 7 yıldır profesyonel olarak fitness ile uğraşmaktadır. Survivor 2013'de yer alarak dikkatleri üzerine çeken Murat Ceylan ayrıca İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde lisanslı binicilik yapmaktadır.
Son olarak TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Survivor 2018 yarışmasında yer alan Murat Ceylan, ünlüler takımında mücadele etmekte ve Survivor puan durumu tablosunda 40 puanla 19. sırada bulunmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle